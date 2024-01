Watch more on iWantTFC

Ibinabalik na ng Department of Social Welfare and Development ang pag-iisyu ng Guarantee Letters para sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot at pagpapalibing. Pansamantalang kasi itong natigil noong Disyembre. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Enero 2023.