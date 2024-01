Ika-2 maritime cooperative activity ng PH, US umarangkada

Watch more on iWantTFC

Dalawang Chinese warship ang nakitang umaaligid sa activity area ng joint maritime patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Kaugnay ito ng pagpapatrolya sa ikalawang Maritime Cooperative Activity ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Indo-Pacific Command. Nagpa-Patrol, Jeff Caparas. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Enero 2024