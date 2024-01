2 patay sa banggaan ng van sa Nueva Vizcaya

Watch more on iWantTFC

Sa Nueva Vizcaya, dalawa ang patay at 21 ang sugatan sa salpukan ng closed van at commuter van. Sa Quezon province, isa naman ang patay at 26 ang sugatan nang mahulog sa hukay ang isang pampasaherong jeep. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Enero 2024