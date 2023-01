Lalaking nanghalay umano ng mga anak tiklo sa QC

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nahuli na sa wakas ang most wanted person ng Antique dahil sa kasong three counts of qualified rape sa kaniyang dalawang anak na babae na pawang mga menor de edad.

Nasa edad 14 at 15 taon lamang umano ang mga biktima nang maganap ang krimen noong 2019.

Ayon sa QCPD Payatas Station, tatlong taong nagtago ang suspek at matapos ang panggagahasa ay nagpalipat lipat na ng lugar.

Halos isang linggong plinano ang kanilang operasyon mula nang malamang sa Payatas, Quezon City nagtatago ang suspek na dinakip sa bisa ng isang warrant of arrest.

Sa panayam sa suspek, hindi na siya nagtangkang tumakas ng arestuhin ng mga awtoridad at inamin nito ang krimen na ginawa sa kaniyang mga anak.

Nabatid na ang mga guro ng mga biktima ang nagsumbong sa mga awtoridad tungkol sa panghahalay.

Nasa kustodiya ngayon ng QCPD Payatas Station 13 ang suspek at nakatakdang i-turn over sa Patnogon Municipal Police Station sa Antique.—Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News