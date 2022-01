Watch more on iWantTFC

STORY: Nagdeklara na ng "Code White" sa mga district hospitals sa lungsod ng Maynila dahil sa paglobo ng bilang ng mga COVID-19 cases. Dalawa sa 6 na district hospitals ay nananatiling sarado pa.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nasa 'Code White' na ang 6 na city hospitals sa lungsod. Ang alert system na ito ay nangangahulugan na naghahanda na ang mga hospital sa inaasahang pagdami pa ng mga pasyente.

Inihahanda na ang mga staff at personnel at pati ang mga gamot at equipment sakaling kailanganin.

Ang bagong polisiya ngayon sa lungsod ay ililipat na ang mga mild COVID-19 cases mula sa ospital papuntang quarantine facility.

Ayon sa alkalde, wag na daw magulat ang mga pasyente kung ililipat sila sa quarantine facility kung mild lang symptoms nila. Priority aniya ngayon sa mga ospital ang moderate to severe cases ng COVID-19.

Dalawang ospital pa ang sarado sa mga bagong pasyente. Unang araw ng taon nang magsara pansamantala ang Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center at ang Justice Jose Abad Santos General Hospital dahil sa tumataas na bilang ng mga COVID cases.

Ayon kay Dr. Merle Sacdalan-Faustino ng Abad Santos hospital, nag dedecongest sila ng Covid OB floor at inililipat sa quarantine facility ang mga nanay na confirmed o suspected COVID case na mild symptoms.

Ayon sa doktor, dumarami rin ang mga medical staff na nagkakasakit. Karamihan sa kanila ay naka-assign sa triage, emergency room at COVID ward.

Nagsasagawa na ng massive testing sa lahat ng mga staff at patuloy ang contract tracing at sanitation.

Sinabi ng Department of Health na magbubukas agad ang ospital, pero ayon sa pamunuan ng Justice Jose Abad Santos General Hospital, tatanggap muli sila ng pasyente sa loob pa ng linggong ito.

Noong December 26, may 91 active cases lang sa lungsod ng Maynila o tatlong linggo straight na mababa sa 100 ang bilang. Pero matapos ang isang linggo mula 91 umakyat sa 544 ang active cases ngayong Linggo.

ABS-CBN News, January 3, 2022