Firecracker-related injuries sa Region 3, tumaas ng 164 pct

Watch more on iWantTFC

Sa kabila ng umiiral pa rin na pandemya, may ilang taga-Gitnang Luzon ang mas piniling magdiwang ng bisperas ng Bagong Taon sa labas ng kanilang mga tahanan, para mag-ingay sa paniniwalang maitataboy nito ang malas sa pagpasok ng taong 2022.

Kasabay nito, mas marami ang naging biktima ng paputok ngayong taon.

Ayon sa Department of Health Region 3, tumaas ng 164 percent ang naitalang nasugatan sa kabuaan ng Region 3 sa pagsalubong ng Bagong Taon. Umabot sa 58 ang naitalang nasugatan mula December 21, 2021 hanggang 6 a.m. ng January 1, 2022.

Nangunguna ang Pampanga sa pinakamaraming naitalang nasugatan na may 24, sinundan ng Tarlac na may 14, Bulacan na may 9, 5 kaso sa Nueva Ecija, 4 sa Bataan, at tig isang kaso sa Aurora at Zambalaes.

Pinakamarami ang tinamaan at nasugatan sa kwitis, five star at baby rocket.

Wala namang naitalang kaso ng mga nakalunok o firecracker ingestion at tenatus dahil sa paputok.

Wala ring isidente ng stray bullet sa pagsalubong ng 2022.

ABS-CBN News, January 3, 2022