MANILA – Dumami na ang pasyenteng may COVID-19 na ginagamot sa Tondo Medical Center sa lungsod ng Maynila, ayon sa medical director nito.

“More than fourfolds yung pagtaas ng patients,” kuwento ni Dr. Isabelita Estrella.

“Sa ngayon, nandito sa loob ng Tondo is 59, pero meron kaming extension, if you remember, Sir Jeff, may extension hospital kami na parang (temporary treatment and monitoring facility) namin sa may PICC, 32 patients na yun so 18 na lang, mapupuno na yun. 50 beds lang kasi yun eh,” paliwanag niya.

Ani Estrella, karamihan sa mga pasyenteng ito ay mild o moderate lang ang sintomas.

“Hindi siya yung severe cases na katulad ng dati. Actually isa nga lang yung aming critical case ngayon eh, kararating lang, wala pang 24 hours.”

Dagdag pa ng doktor, tumataas na rin ang bilang ng kanilang mga healthcare workers na tinatamaan ng COVID-19.

“Sa healthcare workers namin, medyo tumataas din yung mga cases, may mga nagpa-positive din, pero more on the asymptomatic and mild cases. Yun lang ‘no, medyo blessing yun kasi hindi naman natin sila kailangan admit-in talaga lahat dito sa ospital. Nasa mga isolation facilities 'yung karamihan.”

“Siguro yung disadvantage lang on our part is yung nadi-deplete-an kami ng manpower, pero sa ngayon, we’re strategizing kung paano namin mama-maximize yung mga nandiditong tao so more on emergency cases talaga yung uunahin namin ngayon,” aniya.

Patuloy na pinapaalalahan ni Estrella ang publiko na sumunod sa minimum public health standards sa gitna ng pandemya.

“Sa ating mga kababayan, pinapaaalala po natin, hindi pa ho tapos ang pandemic, hindi pa ho tapos ang pandemya. So yung minimum health standards po, dapat sundin pa rin natin, paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mga face mask. Dito nga sa ospital, pati face shield talagang very strict kami d'yan. And then yung social distancing po, yung physical distancing, kailangan din po yan.”

Pagdidiin niya, importante rin ang pagpapabakuna para makaiwas sa pagkakaospital dahil sa COVID-19.

“At pinakaimportante sa lahat, andami na po nating bakuna. Sana po 'yung mga hindi pa nagpapabakuna, magpabakuna na po kayo.”

Ayon pa kay Estrella, karamihan sa mga pasyente nila ngayon sa ospital ay hindi bakunado.

“Yung unvaccinated namin is mga nasa, mataas eh, yung unvaccinated na naa-admit na nandidito, mataas yung percentage, mga nasa 60-65 percent unvaccinated, the rest are mga breakthrough infections na lang.”

Kaya payo niya, “So hanggat meron po tayong bakuna samantalahin po natin ang pagkakataon, ito po ang magliligtas sa’tin sa pandemya.”

--TeleRadyo, 3 January 2022