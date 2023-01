Watch more on iWantTFC

Sa unang araw ng 2023, halos 10 oras nahinto o naging limitado ang biyahe ng mga eroplano sa Pilipinas. Kasama sa apektado ang flights papasok at palabas ng bansa. Ang nasirang air traffic navigation system ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang tinukoy na dahilan ng aberya. Nagsasagawa na rin ng imbestigasyon ang CAAP sa nangyari. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Lunes, 2 Enero 2023