Watch more on iWantTFC

Goodbye Libreng Sakay. Ito ang sabi ng mga commuter dahil sa pagpasok ng taong 2023, kailangan na ulit magbayad ng pamasahe sa mga bus ng EDSA Carousel mula PITX hanggang Monumento at vice versa.

Ito’y matapos ianunsyo ng LTFRB na tigil-operasyon na ang kanilang 24/7 Libreng Sakay sa ilalim ng Service Contracting Program Phase 3.

Mag-o-operate na ngayon ang EDSA Busway sa ilalim ng Fare Box Scheme gamit ang Fare Matrix na aprubado ng LTFRB.

Batay sa fare matrix na ito, 15 pesos ang minimum na pasahe sa bus, 12 pesos sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability. Habang aabot naman sa 76 pesos ang kabuuang pamasahe mula PITX hanggang EDSA Monumento, at may 20 percent discount para sa mga senior citizen, estudyante at PWDs.

Nasa kabuuang 550 Public Utility Bus (PUB) mula sa dalawang consortia ang tatakbo at maaring mag-operate sa EDSA Busway.

Pero magkakahalo naman ang reaksyon ng mga commuter dito lalo na para sa mga arawang bumabyahe sa kani-kanilang trabaho.

Samantala, nakasaad din sa Board Resolution ng LTFRB na lahat ng PUB units na bibiyahe sa EDSA Busway ay kailangan mag-apply ng Fare Matrix/Guide upang makasingil ng pamasahe sa mga pasahero.

Nagpaalala naman ang ahensya sa mga PUB drivers na sumunod sa mga polisiya upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero.