Drayber nahuling dumaan sa EDSA Busway

Iniimbestigahan ng Land Transportation Office ang isa na namang kaso ng pribadong sasakyan na pumasok at dumaan sa EDSA Busway sa Quezon City. Nagmatigas pa ang driver at nagtangka umanong manuhol matapos harangin at sitahin ng traffic enforcers. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Lunes, 1 Enero 2024.