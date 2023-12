Watch more on iWantTFC

Matagal na ang sigalot sa pagitan ng Israel at Palestine. Pero noong October 7, hindi akalain ng ilang Pilipino na kasama sila sa madadamay.

Isa si Camille Jeselva sa mga survivor ng October 7 Hamas attack. Pero hindi lang siya simpleng survivor dahil ang pangalan niya, nakilala sa buong Israel.

Naging headline kasi ang ipinamalas niyang katapangan sa pagharap sa Hamas para mailigtas ang buhay nila ng kanyang employer. Marami ang naantig. Marami ang humanga. Maging si Israeli President Isaac

Herzog alam ang kwento ni Jeselva.

Sabi ni Jeselva, “Hindi ko talaga nararamdaman na hero ako. I feel na she deserved to live, na kailangan ko siyang iligtas, na mahal ko siya, mahal niya ako. Yung parang ganoon lang po, ginawa ko lang po yung dapat na makatao, na ugali naman nating mga Pilipino.”

Hindi rin agad umuwi si Camille para samahan ang employer ba si Nitza. Ito ay kahit si Camille mismo ay nakaranas ng matinding psychological trauma at paranoia dahil sa Hamas attack.

“Noong pagkatapos nung gyera, hindi talaga s’ya okay, hindi talaga, yung utak n’ya, yung lahat, yung galaw n’ya, health hindi okay so it’s a good choice na hindi ko s’ya iniwan. Pero nung okay na po s’ya, sabi ko it’s time for me to heal naman tapos ‘yon pinayagan po nila, wala naman problema.”

Sa ipinamalas na dedikasyon, katapangan at katapatan ni Camille sa kanyang trabaho ay masasabing isa nga siyang bayani ng Israel, ng ating bansa, at ng kanyang buong pamilya.

Ulat ni Zen Hernandez para sa programang Tao Po.

