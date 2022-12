Watch more on iWantTFC

Handa ka na bang makiuso sa 2023? Mula sa mga damit, make-up at hairstyle, ibinahagi na ng mga eksperto kung ano ba ang mga 'in' at 'out' sa mundo ng beauty at fashion sa Bagong Taon. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 26 Disyembre 2022