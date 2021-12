Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Payo ng singer na si Jose Mari Chan ngayong Pasko sa mga magulang na makinig sa kanilang mga anak ang matuto sa bawat isa.

Sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo, sinabi ni Chan na huwag paluin ang mga anak nila sapagkat hindi ito nakatutulong sa pagdidisiplina sa kanila.

“Try not to spank your children because when you spank them and they get used to that spanking, someday they will do that to their own children and it doesn’t really help,” sinabi ni Chan sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo ngayong Linggo.

Aniya, importanteng gabayan at makinig din sa mga kabataan.

“Learn to also listen to your children because your children are going on their own individual journey and they need guidance from us,” aniya.

—Teleradyo, 26 Disyembre 2021