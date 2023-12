Hindi lahat ng nakakaranas ng 'holiday blues' ay nakakaranas ng clinical depression: expert

Watch more on iWantTFC

Kung marami ang nagdiriwang sa panahong ito mayroon ding ilang nakararanas ng matinding kalungkutan dahil magpa-Pasko at malayo sa pamilya o nawalan ng mahal sa buhay. May payo naman ang isang psychiatrist para sa mga may pinagdaraanan sa panahong ito. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Lunes, 25 Disyembre 2023