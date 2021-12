Watch more on iWantTFC

Isang Filipino community sa Camarillo, California ang sinisigurong naibibida pa rin sa Amerika ang mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino lalo na tuwing Pasko.

Pinangungunahan ang kanilang Simbang Gabi ng mga Pilipinong pari na isinasagawa ang Misa sa wikang Pilipino.

Kada araw ay iba-iba rin ang mga pagkaing Pinoy na ihinahain para sa mga dumadalo sa misa gaya ng arroz caldo, champorado at iba pa.

May performances din gaya ng Filipino folk dance na tinikling at nagkakaroon rin ng kaunting pag-uusap o lesson sa mga kabataan tungkol sa history at wastong pagsuot ng traditional Filipino outfit gaya ng barong at filipiniana.

Ayon kay Vincent Israel, isa sa mga pinoy medical frontliners na nagtatrabaho sa lugar, sinisiguro nila na kahit nasa Amerika lumaki ang kanilang mga anak ay naituturo pa rin nila ang kultura at tradisyon ng mga Pinoy sa ganitong paraan.

Anila, sa ibang bansa man lumaki ang kanilang pamilya, mahalaga pa rin na maipagmalaki at maituro nila ang makulay na tradisyon ng mga Pilipino lalo na tuwing Pasko.

—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News