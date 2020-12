Pag-inom ng maintenance medicine di dapat kalimutan: mga doktor

Watch also in iWantTFC

Tuloy ang saya ngayong Pasko kahit may pandemya, basta't may pag-iingat. Ipinapayo ng mga doktor na pumili ng masustansiyang pagkain, huwag kalimutang uminom ng mga kinakailangang gamot, at iwasan ang pag-inom ng alak. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Linggo, 20 Disyembre 2020