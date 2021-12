Watch more on iWantTFC

Imbes na malungkot dahil sa pagkatalo at kanselasyon ng kani-kanilang international pageants, nakatuon ang atensyon nina Binibining Pilipinas Grand International Sam Panlilio at Miss World Philippines Tracy Perez sa pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa Siargao at Cebu. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Linggo, 19 Disyembre 2021.