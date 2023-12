Watch more on iWantTFC

Tumatak sa publiko si Euleen Castro nang pasukin ang TikTok bilang “Pambansang Yobab.”

Kwento ni Euleen: “Simula’t sapul simula nung pagkabata namin, babs, yobab, anything na connected sa baboy, yun po yung tawag sa akin ng pamilya ko. Which is okay lang sakin, kasi feeling ko nga nilalambing ako.”

Dahil sa kanyang itsura, hindi siya nakaligtas sa mga harapang pamimintas at pambu-bully noon. Ang mga naranasang pangungutya ang nagbigay ng lakas ng loob kay Euleen na maging komportable sa sarili, at magkaroon ng self-confidence.

Sabi nya, “’Yun naman po yung importante na maging kuntento ka sa kung anong meron ka. ‘Wag talaga mag-compare. Kasi kapag naumpisahan mo na mag-compare, maiinggit ka na. So dun na magkakaroon ng insecurities”

Pinatunayan ni Euleen na maaari at dapat gamitin ang social media platform hindi lang para magpaabot ng saya, kundi magbahagi ng mensaheng makakabuti sa iba.

Ulat ni Raphael Bosano para sa programang Tao Po. (Dec 17, 2023)

Mapapanood ang mga episode ng Tao Po dito.