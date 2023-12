Watch more on iWantTFC

Halos isang taon nang nagtitinda ng mga exotic food sa gilid ng Malolos City Hall sa Bulacan si Aiko Litao at asawa nitong si Noriel.

Iba’t ibang klase ng exotic food ang pinipilahan sa kanila kabilang ang uod, igat, one-day-old na pugo, uok na isa ring uri ng uod, rabbit na two-day-old at mga palakang bukid.

Ligtas naman umano kainin ang mga ito ayon sa pag-aaral, pero may paalala si Maria Elizabeth Lintag na isang registered nutritionist-dietitian.

Sabi nya, “Study shows na safe naman yung pagkain ng mga exotic food like yung uod, crickets, palaka at yung rabbit provided na ito ay properly handled. Sa preparation, kailangan meron good hygiene

and sanitation sa mga nagpe-prepare, nagha-handle. Sa cooking temperature naman, iba-iba po ang cooking temperature ng bawat exotic food.”

Ulat ni Kabayan Noli de Castro para sa programang Tao Po. (Dec 17, 2023)

