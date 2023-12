Watch more on iWantTFC

Sampung taon nang nakapagbibigay saya sa mga bata ang ‘Ang Mabuting Aparador.’

Sa ‘Ang Mabuting Aparador’ pwedeng mag-iwan ng mga bagay o regalo para sa kapwa, pwede ring kumuha ng regalo para sa sarili.

Kwento ng may-ari nito na si Jetro Rafael, "Kahit na maliit na bagay, basta may iiwan ka, basta importante mayroon kang ishe-share. Tungkol 'to sa creating and sharing the communal spirit of love."

Ngayong taon, ilang bata na rin ang nabiyayaan ng regalo kabilang si Troy De Guzman, pitong taon gulang.

Kwento ni Troy, “Wala po ako lahat ng mga regalo. Malungkot ako, naniingit ako sa mga kalaro.”

Isa lang ang laging hiling ni Troy sa mga magulang, ang remote controlled car.

Sa pagbisita ng kanyang pamilya sa tahanan ni Jetro, nakuha nya ang kanyang hiling na regalo.

Nagpapasalamat naman ang ina ni Troy sa regalong natanggap ng mga anak na si Troy at ng mga kapatid nito.

Sabi ni Maria Luz: “Bilang magulang po parang accomplish ko na rin po yung sarili ko. Kahit hindi ako nakapagbigay atleast may regalo po sila ngayon. Sa nagbigay po ng regalo sa mga anak ko maraming salamat po, god bless po, sana po marami pa po kayong matutulungan na mga bata po”

Sa darating na Pasko, marami pang regalo ang pwede makuha sa ‘Ang Mabuting Aparador.’ Matatagpuan ito sa restaurant na ‘Van Gogh is Bipolar,’ na siya ring tahanan ni Jetro sa Maginhawa, Quezon City.

(Dec 17, 2023)

