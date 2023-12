Ilang Christmas attraction spots, maaari nang dayuhin

Watch more on iWantTFC

Napakaraming lugar na puwedeng puntahan para mamasyal at mamili ng mga pangregalo. Nariyan ang inaabangang lights, sound and projection show, ang Christmas perya rides at games sa Quezon City, at ang pailaw sa Antipolo City. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Biyernes, 15 Disyembre 2023.