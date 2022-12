Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Dapat na sundan pa rin ang mga COVID-19 safety protocols at maghinay-hinay sa pagkain ngayong darating na Pasko, ayon sa isang doktor.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Philippine College of Physicians President Dr. Diana Payawal na hindi maitatangging excited ang mga Pilipino ngayon sa mga unang face-to-face Christmas party at reunion mula nang magkapandemya.

“So sana po eh maghinay-hinay po tayo. Still observe the strategy of wearing face mask kung kayo po ay dikit-dikit ‘no, so iyon po ay dapat ating paalalahanin sa lahat.”

Dapat ding maghinay-hinay sa pagkain, ayon sa doktor.

“Of course yung pagkain po, pag-inom and of course the other things that are related to celebrations. So pwede naman tayong magcelebrate nang in a healthy way. So ibig sabihin, in moderation,” aniya.

Payo pa ni Payawal, mas mabuti pa kung magpapatingin muna sa doktor bago magdiwang ng Pasko.

“Usually kasi kami Sir, ang aming adhikain, po is, do a checkup at least at the end of the year, so ang ginagawa ko sa mga pasyente ko bago sila mag-celebrate, checkup muna tayo. Para alam niyo kung paano tayo kakain, paano kayo iinom, paano kayo magce-celebrate,” aniya.

Paalala rin ng doktor, huwag kalimutang inumin ang mga niresetang gamot para sa mga sakit gaya ng diabetes at altapresyon.

--TeleRadyo, 14 Disyembre 2022