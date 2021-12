Watch more on iWantTFC

"Good job" ang bansag nina Gloria Diaz, Pia Wurtzbach at Catriona Gray sa top 5 finish ni Beatrice Gomez sa Miss Universe. Bumida rin ang likha ng Pinoy designers, gaya ng sinuot ni Miss Nigeria na nagwaging best in national costume. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Lunes, 13 Disyembre 2021