Naglalakihan at bibong mga aso ang inaalagaan ni Melvin Cajigal sa kanyang dog farm sa Amadeo, Cavite.

Kwento ni Melvin, “Meron kaming total of 30 heads at karamihan doon ay Alabais o tinatawag nilang Central Asian Ovcharka. And then meron kaming Caucasian Ovcharka, Hungarian Puli, Rottweiler, at Doberman.”

Noong una, mga asong Pinoy lamang ang inaalagaan ni Melvin. Taong 2016 nang naging interesado na rin siya sa pagbe-breed ng iba pang lahi ng mga aso.

Sabi ni Melvin, si Tala na isang Caucasian Ovcharka ang pinakamalaki nyang alaga, “Kaya ng about 6 feet pag nakatayo, yun ang pinakamalaki namin.”

At dahil na rin sa laki ng kanyang mga alaga, kailangan na may regular na ehersisyo ang mga ito para mas gumanda ang kanilang kalusugan.

“Meron akong mga tao na every day sila yung umaasikaso in terms of grooming, feeding, and then meron din kaming from time to time, mga veterinarian na pumupunta dito.”

Para kay Melvin, walang kapantay na kasiyahan ang naidudulot ng kanyang mga aso.

“Yun yung priceless. Kapag pagod ka kunwari galing ka sa trabaho, pupunta ka lang dito sa kennel, parang stress reliever, mawawala talaga ang pagod mo. Yun nga lang madumi ka kasi nakikipaglaro sa’yo.”

Ulat ni Kabayan Noli de Castro para sa programang Tao Po. (Dec 10, 2023)

