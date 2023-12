Watch more on iWantTFC

Masigla at walang pamumutla. Hindi mo aakalain na mayroong malubhang sakit ang dating reporter sa diyaryo na si Andrea Trinidad.

Siya ay may hemophilia ay isang namamanang sakit kung saan walang kakayanan mamuo ang dugo ng isang pasyente.

Maaaring magdulot ng matindi at hindi tumitigil na pagdurugo pagka-nasugatan o kaya pagkatapos ng operasyon. Mas malala ang nakaambang panganib na internal bleeding sa utak at tiyan na makaaapekto sa internal organs ng katawan.

Kwento ni Andrea, “Normally ang taong walang hemophilia o walang bleeding disorder natural lang na mag-stop kapag kunwari nasugatan ka. Sa mga tao na may bleeding disorder, either hindi mag-stop o matagal talaga mag-stop.”

Hemophiliac o yung tinatawag na “bleeder” ang mga may sakit na hemophilia.

Maraming namamatay sa hemophilia nang hindi nada-diagnose. Karamihan sa kanila buong buhay tinitiis ang pananakit ng iba’t ibang parte ng katawan. Kaya adbokasiya ni Andrea ang tamang diagnosis para sa mga taong may hemophilia.

Binuo nya rin ang HAP, o Hemophilia Advocates-Philippines noong 2016.

Sa ngayon, umabot na sa higit isang libo ang pasyenteng natutulungan ng HAP. Nanganak rin ang suporta higit pa sa gamot, dahil meron na ring scholarship program at livelihood assistance ang grupo.

Madugo at mahaba pa ang laban ng mga bleeder dahil wala pang nadidiskubreng gamot para tuluyang maampat ang sakit na ito pero payo ni Andrea sa mga kapwa-Bleeder, hindi dapat bumitaw sa laban.

“I just really want to encourage yung mga tao na nada-diagnose ng hemophilia na always think lang na binigyan sa atin ng Lord ‘to, kaya natin. Maraming may hemophilia na magiging successful din sa

buhay maganda ang trabaho. It’s not a sentence. In fact, for me, naging strong ako kasi I have this.”

Ulat ni Sherrie Ann Torres para sa programang Tao Po. (Dec 10, 2023)

