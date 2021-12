Watch more on iWantTFC

Sa kabila ng hamon ng pandemya, maraming netizens ang nagpo-post ng mga magagandang nangyari sa kanila ngayong taon. Layon nitong magpalaganap ng good vibes at positibong disposisyon sa social media at magbigay inspirasyon sa mga nawawalan ng pag-asa o may pinagdadaanan. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Linggo, 12 Disyembre 2021.