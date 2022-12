Watch more on iWantTFC

Koleksiyon ng miniature Christmas village, mga life-size na Santa Claus, at makulay at kumukutikutitap na tunnel of lights. Iyan ang ilang dekorasyon at pasyalan sa iba't ibang lugar sa bansa na dinadayo ngayong papalapit na ang Pasko. Nagpa-Patrol, Angelo Angolo. TV Patrol, Lunes, 5 Disyembre 2022