Sticker pack ng ABS-CBN News available na sa Viber chat

MAYNILA — Good news sa mga Kapamilya na gumagamit ng messaging app na Viber.

Mas magiging makulay na ang inyong mga mensahe dahil puwede niyo nang i-download ang ABS-CBN News Viber stickers.

Samu't saring stickers ang puwedeng gamitin sa inyong mga chat.



Nariyan ang mga paboritong ABS-CBN News programs and segments gaya ng "TV Patrol," "The World Tonight," at "Umagang Kay Ganda."

Maaaring i-download ang ABS-CBN News Viber stickers sa link na ito: https://bit.ly/abscbnnewsstickers

Maaari ring i-scan ang QR code para i-download ang sticker pack.

—Ulat ni Gretchen Fullido, ABS-CBN News