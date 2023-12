Watch more on iWantTFC

Nagsimulang mag-negosyo ng maliit na tapsihan sa General Trias, Cavite ang dating modelo at ngayo'y komedyante at aktres na si Wilma Doesnt.

Sa naging panayam sa kaniya ni Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!", ibinahagi niya ang hirap na pinagdaanan sa pagnenegosyo.

"We started latter part ng 2019. September ng 2019. And then next year, nag lockdown, pandemic. So kinausap namin ang mga empleyado. Kasi before kasi ano lang kami, tapsihan na maliit na maliit. And then kinausap namin ang mga empleyado na 'sorry pandemic and we only have P20,000 in our pocket," pagdedetalye niya.

Dahil determinadong maging matagumpay sa negosyo, dumiskarte sila ng kaniyang asawa na si Mark Gerick Parin na ipagpatuloy ang nasimulang tapsihan.

Pinagtulungan nilang pamilya, kasama ang kanilang mga anak, ang pagpapatakbo ng kainang ngayon ay "5-star carinderia" kung tawagin.

"Niraket namin ito during pandemic. Siyempre ginamit ko ang pagka-artista ko and delivery. 'Pag nagpadeliver ka sa akin ng more than P3,000 ay ako na ang magde-deliver. May artista na!" kuwento niya.

Puso ng kanilang negosyo ang mga naging katuwang nila sa pagsisimula gaya na lamang ng kusinero nilang hindi nakapagsasalita at all-around staff na hindi nakababasa at nakasusulat.

"Ang tawag ko nga diyan ano, pamasahe sa langit. Para 'pag namatay ako, ah hindi, marami akong ginawang mabuti sa... nu'ng buhay ako, kahit luka-luka ako, alam ng Diyos, marami akong mabuting ginawa sa kapwa ko,"

Alamin ang kabuuan ng buhay-negosyante ni Wilma Doesnt dito lang sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

