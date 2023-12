Watch more on iWantTFC

Laman ng bangketa sa Pandacan, Maynila si Leonora 'Nora' Ballero.

Ipinakita niya sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!" ang puwesto kung saan sila natutulog noon.

"Dito pa po kami nakatira dati. Ayan oh, may folding bed kami. Kasi dito po kami nagtitinda dati ng ulam. Tapos dito may lamesa, pantakip ko lang. Dito may isang lamesa, dito 'yung kainan ng mga customer. Mahirap 'yung sitwasyon namin nu'ng nasa bangketa kami," pagdedetalye niya.

Pagnenegosyo na ang kabuhayan niya noon.

Ang ilang taong pagsusumikap niya sa pagbebenta ay nagbunga ng maganda ng dahil sa kaniyang bibingka at puto bumbong.

"Magtinda ulit kami ng puto bumbong at bibingka, nagkahigpitan lang dito, pinapalipat-lipat kami ng pwesto. Nagtiis lang kami kasi okay naman pagkakitaan ang bibingka kahit paano, hanggang sa naka-survive lang kami. 2018, ayun nag-boom kami ng 2018," kuwento niya.

Kumikita ngayon si Nora ng hindi bababa sa sampung libong piso kada araw.

At dahil dito, nakapagpundar na siya ng iba't ibang ari-arian at nasusustentuhan ang pangangailangan ng pamilya.

"Kahit marami akong pinapakain, sinusuportahan 'yung mga kapatid ko pang iba, kailangan nila ng... sa akin din ang takbo, nabibigyan ko," aniya.

