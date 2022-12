Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Papalapit na ang Pasko at Bagong Taon kaya kaliwa't kanan na naman ang mga gastusin.

Sa pamimili ng panregalo o panghanda ngayong holidays, credit card ang gamit ng ilan para sa convenience at iba pang benepisyo tulad ng discounts at points.

Pero hinay-hinay lang dahil kung abusado naman sa paggamit nito, baka ikalubog ito sa utang.

Payo ng Vince Rapisura, isang financial expert, bayaran nang buo ang utang sa credit card kada buwan para maiwasan ang interes.

"Bayaran ang whole statement balance sa due date parati," sabi niya sa programang "Bida Konsyumer" sa ABS-CBN TeleRadyo ngayong Sabado. "Magbayad on time."

Paliwanag niya, kapag hindi ito nabayaran nang buo, nagko-compound ang interes sa credit card mula sa balanseng hindi pa nababayaran.

"Magiging slave ka ng utang, mapapatagal ang pagbabayad mo," babala niya.

May isang "rule" na sinasabi si Rapisura sa pagkuha o paggamit ng credit card: "If you cannot pay your credit card in full, wala kang karapatang mag-credit card. Hindi ka pa ready."

Okay lang aniyang magkaroon ng 1 hanggang 2 credit cards at huwag pasisilaw sa "rewards" ng credit card companies.

Iwasan ring bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan.

"Hindi dahil kaya mong bayaran ay bibilhin mo 'yan. Ang ipa-prioritize mo pa rin ay needs," aniya.

—TeleRadyo, Dec. 3, 2022