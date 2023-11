'Tao Po': Dating accountant isa nang vermiculturist

Watch more on iWantTFC

Isang hindi pangkaraniwang farm sa Bay, Laguna ang pagmamay-ari ni Michael Cagas na isang dating accountant. Ang pinapalaki at pinaparami niya rito ay mga African nightcrawler na isang uri ng bulate.

"Sa Pilipinas, 'pag sinabi nating vermiculture, 'yan 'yung pagpaparami ng bulate. 'Yung vermicomposting naman ay ang paggamit ng bulate para makagawa ng tinatawag nating premium organic fertilizer."

Taong 2001 nang magpasya si Cagas na ituon ang atensyon sa vermiculture pero aminado siyang hindi madali ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga bulate.

"'Pag mag-uumpisa ka ng vermiculture and vermicomposting, number one kailangan mong i-consider kung handa ba 'yung iyong sarili sa ganitong uri ng gawain. Pangalawa, kung 'yung lugar mo ay may sapat na kakainin 'yung bulate. Kasi kung ang lugar mo naman ay walang sapat na pagkukuhanan, aba'y mahihirapan ka."

Hindi rin pwedeng mabilad sa init ng araw ang mga bulate at ang lupa kung saan ito pinaparami.

Palinawag ni Cagas: "Moist lang, 50% moisture, 70% moisture pag vermicomposting. Pag-culture, mas mataas kasi 'yung itlog kailangang i-push and then sa mating, kailangan nila basa. Hindi sila makakapag-mate kapag dry ng konti."

Ngayon ay kasama na rin niya ang mga magulang sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga bulate. At matapos ang mahigit dalawang dekada, nakapagpundar na siya siya ng ilang mga ari-arian na katas ng pagbubulate.

Napatunayan niyang walang imposible sa taong may determinasyon, sipag at tiyaga.

"Napaka-resourceful ng bulate kasi nagtatrabaho 'yan ng bente kwatro oras. Kailangan ko ding ganun, sabayan ko 'yung kanilang pagtatrabaho. Habang sila ay nagpo-produce, kailangan kong mag-marketing. Papaano ko sila, mairi-reach out sa iba."

Ulat ni Kabayan Noli de Castro para sa programang Tao Po. (Nov. 26, 2023)

