Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Umani ng papuri sa social media ang isang 19-anyos na lalaki mula sa Roxas City, Capiz dahil sa ipinamalas niyang galing sa pagpinta.

Ayon kay John Cyril Dojaylo, bata pa lamang siya ay mahilig na siyang mag-drawing. At aniya, malaki ang ambag ng kaniyang ama sa paghasa niya sa kaniyang talento.

“Si Papa po nagturo sa akin mag-paint. And siya nag-guide sa akin simula nang nag start ako hanggang sa natuto po ako,” sabi ni Dojaylo.

Dating pintor ang kaniyang ama na ngayon ay nagtatrabaho bilang tricycle driver.

Kuwento ni Dojaylo, nagkaroon siya ng interest na subukin ang pagpipinta matapos makita ang mga dating gawa ng ama.

“Nung 2019, nakakita ako old paintings ni Papa. Na-inspire po ako. Kaya nag-usap kaming dalawa, if try ko po mag-paint. Nag-ipon ako ng materials. Then nag-start akong mag-paint sa malilit na canvass. Simple subject, mga landscape. Then, gina-guide niya po ako hanggang sa unti-unti na akong nag-improve, and ibang subject naman ang inaaral ko, like wildlife, portrait,” sabi niya sa panayam sa Lingkod Kapamilya sa TeleRadyo, Miyerkoles ng umaga.

Sabi niya, hindi na naipagpatuloy ng ama ang pagpipinta dahil walang permanenteng kliyente dito. Naghanap ng ibang trabaho ang ama lalo na’t sakitin siya at laging nasa ospital nung siya ay bata pa.

“Sobrang saya niya po. Sabi po niya sa akin, proud po siya sa akin,” pagbabahagi ni Dojaylo.

Marami ang humanga sa mga realistic obra ni Dojaylo na “Me, Myself, and I”, na ibinahagi niya sa social media.

Sa ngayon ay magpo-focus muna siya sa portait painting dahil dito aniya siya mas nakilala.

“Mas maraming commission, kaya dito muna ako magfo-focus,” sabi niya.

Sa kabila nito, hangad din niyang makapagtapos sa kolehiyo. Sa ngayon ay nasa first year college si Dojaylo at kumukuha ng kursong architectural drafting.

“Iba po talaga 'pag may degree kang natapos. So if wala pong client, makapagtrabaho pa po,” sabi niya.

- TeleRadyo 24 Nobyembre 2021