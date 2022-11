Watch more on iWantTFC

Matapos ipalabas ang lyric video ng "Tayo ang Ligaya ng Isa't Isa," napanood na rin ang official music video ng ABS-CBN Christmas ID. Bukod sa bigating Kapamilya stars at news personalities, tampok din sa video ang mga Kapamilya na nagpamalas ng kabayanihan at malasakit. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Linggo, 20 Nobyembre 2022