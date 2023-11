Watch more on iWantTFC

Hilig na ni Zeah Nestle Pala ang pag-inom ng kape.

Katunayan, bonding moment nila itong mag-anak lalo na ng kaniyang ama.

"Kada lalabas kami ng family ko, most especially ng papa ko since sya ang lagi ko pong kasama, pumupunta po kami sa mga coffee shop at tina-try po namin yung iba’t ibang klase ng kape na meron sila," kuwento niya para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Nagsimulang mamulat sa pagne-negosyo si Zeah noong nag-aaral pa lang siya kung saan nagbebenta siya ng mga pangtali sa buhok, pre-loved na damit at iba pa.

Sumasali rin siya sa iba't ibang mga beauty pageant sa kanilang lugar.

Naging kandidata siya ng Mutya ng Pilipinas at Binibining Pilipinas at nasungkit ang korona bilang 2021 Miss Bikini Philippines.

Ang premyo na nakuha niya sa pagsali sa mga ito ay naipon niya at nagamit na puhunan para sa kaniyang coffee shop.

"Through pageantry po sa mga napanalunan ko, sa mga pinaghirapan ko po, meron akong napala. Dati kasi ang gusto ko lang na gawin, kumita. Naging avenue ko ang pagsali ng pageant para matupad ko yung pangarap ko na magkaroon ako ng sariling café," pagdedetalye ni Zeah.

Isang taon na ang negosyo ni Zeah sa Camiling, Tarlac kung saan kapwa niya kabataan ang kasama niya sa pagpapatakbo nito.

Panoorin ang kabuuan ng kaniyang kuwento sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

