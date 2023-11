Watch more on iWantTFC

Dinayo ni Bernadette Sembrano ang newly-crowned Mini Ms. U grand winner na si Arianah Kelsey sa kanilang bahay sa Pampanga.

Kwento ng mga magulang ni Arianah, kung gaano kabibo ang bata sa TV ay ganon din talaga siya sa kanilang bahay, "Mahilig po siya sumayaw" sabi ng ama.

"Naglalaro po talaga. Drawing. Ako po para ma-prevent niya po 'yung cellphone, naglalaro po kami doon," dagdag naman ng kanyang ina.

Pagbubunyag pa nila, muntik daw mapurnada ang pagsali ni Arianah sa Mini Miss U dahil hindi nailagay ang pangalan ng anak sa guard list pero talagang pursigido si Arianah na makasali sa kompetisyon.

"During the span na naghihintay po kami noon, umiiyak po siya. Sabi niya ayoko umalis dito, dito nalang ako maghihintay. Then one of the guards po sinabi na relax ka lang, huwag ka mag-aalala, ikaw naman ang makukuha."

Masaya ang kanyang magulang na natupad ni Arianah ang pangarap na makasali sa Mini Ms. U competition at nakoronan pa bilang Mini Ms. U grand winner.

Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po. (November 12, 2023)