Kakaibang technique ng pagguhit at paglikha ng sining ang pinamalas ng tatlong Pinoy artist. May gumamit ng tanzan, ginupit na buhok at ang isa naman gumuhit ng limang obra nang sabay-sabay. Nagpa-Patrol, Trisha Mostoles. TV Patrol, Linggo, 14 Nobyembre 2021.