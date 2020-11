ALAMIN: Inspirasyon sa Pinoy-themed Christmas video ng Disney

Watch also in iWantTFC

Maraming Pinoy ang naantig sa Christmas campaign video ng Disney. Tampok kasi dito ang relasyon ng lola at kanyang apo. Isang may dugong Pinay ang kabilang sa mga bumuo ng video at ikinuwento niya ang naging inspirasyon sa nasabing kuwento. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 13 Nobyembre 2020