Sharea app mamimigay ng bisikleta sa piling manggagawa, frontliners

Watch also in iWantTFC

Isang mobile app ang bagong takbuhan ng mga estudyante at empleyado para maging updated sa mga balita at pangyayari sa kani-kanilang lugar. May good news din ang app na ito para sa mga frontliner at iba pang nangangailangan ng bisikleta. Nagpa-Patrol, Gretchen Ho. TV Patrol, Martes, 03 Nobyembre 2020