Watch more on iWantTFC

Dalawang babae ang nagbahagi ng nakatatakot nilang karanasan sa isang incubus o isang nilalang na nais galawin ang babae na kanilang matitipuhan.

Sariwa pa sa alaala ni alyas Minnie ang unang pagkakataon na nagparamdam sa kaniya ng incubus.

Nang lumipat sila sa isang bahay sa Quezon City at nagkaroon ng sariling kuwarto, dito na umano nagsimula ang tila bangungot niyang karanasan.

"Dahil nga hindi ako nakakatulog sa gabi, I tried to take a nap in the afternoon, hanggang sa pati hapon binabangungot na rin ako," kuwento niya kay Kabayan Noli de Castro.

Hindi lang pala ito simple bangungot kundi panggagambala na pala sa kaniya ng incubus.

Si alyas May naman, panghihipo sa kaniyang legs ang naranasan sa masamang elemento noong siya ay nasa kolehiyo.

"Tuwing hapon po 'pag natutulog ako nararamdaman ko pong may humihipo sa legs ko, sa balakang," pagdedetalye niya.

Panoorin ang 'Kamay sa Dilim' episode ng 'Kababalaghan V: Pagkagat ng Dilim' kasama si Kabayan Noli de Castro.

Watch more News on iWantTFC