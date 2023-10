Watch more on iWantTFC

Kamakailan ay natanggap na ng vlogger na si Kyle "Kulas" Jennermann ang naturalized citizenship.

Isa nang ganap na Filipino ang vlogger na nakilala bilang #BecomingFilipino.

2012 nang may mga makatrabahong Pinoy sa Hong Kong si Kulas at dito nagsimula ang kanyang paglalakbay patungong Pilipinas.

"Fifteen of my work colleagues were Filipino. I started hanging out with them on weekends, cooking with them, eating with them, drinking with them. And then I just became good friends with them," aniya.

Taong 2013 nang una siyang makatungtong sa Pilipinas at hindi niya inakalang aabot ito sa kanyang pagiging Pilipino.

Nang matapos sa kanyang journey sa pagiging Pinoy, sabi niya: "Pretty amazing. Its only began though. This is like okay now the real journey begins."

Ulat ni Jacque Manabat sa programang Tao Po. (October 22, 2023)