Matatagpuan ang isang monumento na hugis kandila sa Brgy. Sampiruhan sa Calamba, Laguna.

Nakalibing sa ilalim nito ang 70 katao na pinatay at sinunog ng mga Hapon noong World War 2.

Ibinahagi ni Lola Maria Almazan na noo'y 76 taong gulang kung paano walang habas na pinaslang ang mga taong ito.

"Lahat ng laman ng bahay dito pinapanaog lahat inipon sa isang bahay lang. Iyakan na ano, 'yun pala pinapatay na. 'Pag pinatay na sisindihan ang bahay 'yun na nga 'di 'yung sinunog na iyon doon na inilibing lahat. Merong isangdaang tao ang nakalibing diyan. Lahat may matanda, may bata, may bagong anak. Nandiyan lahat walang natangi," pagbabahagi ni Almazan sa MGB.

Dahil sa masalimuot na pangyayaring ito, may mga nakakikilabot na karanasan ang mga residenteng nakatira malapit sa monumento.

Isang matandang madungis ang nakita ng noo'y 20 taong gulang na si Aldrin Capacete kasama ang dalawa niyang kaibigan.

"Matanda po na ang dungis-dungis po ng suot. Matandang babae na gulo-gulo po 'yung buhok niya," kuwento ni Capacete.

Nasundan pa ang mga pagpapakita ng hindi maipaliwanag na elemento sa kaniya sa kaniya namang tahanan.

"Mahaba po ang suot puting puti, nakatagilid po siya balik-balik doon sa may bintana," paglalahad niya.

