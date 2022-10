Watch more on iWantTFC

Nagiging aswang at nagpapalit-anyo pa bilang pusa ang tiyahin ng isang negosyante sa Palawan.

Sa panayam ng grupo ng programang 'Magandang Gabi Bayan' noong 1996 kay Juliet Uy, nagsimula raw ito nang hindi niya maibigay sa tiyahing si Magdalena ang ipinangako nitong pabango.

Isang gabi sa kanilang tahanan, bigla na lamang nagpakita sa kaniya ang hindi pangkaraniwang laki ng pusa.

"Nagulat ako bakit napakalaki naman ng pusa na ito? So the following day, nagtanong-tanong ako sa neighborhood kung may pusang ganoon kalaki parang aso ang laki eh. Sabi naman nu'ng ano ko 'yung sister-in-law ko sa bayan, sabi niya walang pusang ganu'n kalaki," pagdedetalye niya sa MGB.

Matapos ang malaking pusa, isang mabangis na mukha ng matandang babae naman ang nagpakita sa kaniya.

Nilakasan pa rin niya ang loob at isinigaw ang pangalan ng tiyahing si Magdalena.

"Pagtawag kong ganu'n, bigla ang kaniyang transformation. Doon ko nakita ang bilis ng transformation niya na naging pusa siya. Tumalon sa bintana. Doon na ako nakumbinse na siya pala’y ganu'n," ani Uy.

Natunton ng grupo ng MGB kasama si ang manggagamot na si Mang Emong ang bahay ni Magdalena.

"Kung alam ng manggagamot na ako may sakit na ganiyan sigurado magpapagamot ako. Pero kung ako papasabihin sa akin na ako'y nag-aswang na ano na sa mga hayop naging aso, nagiging pusa, hindi ko rin naramdaman na ganu'n ako," paglalahad niya.

Malakas naman ang kutob ni Ka Emong na may kakaibang itinatago si Magdalena.

"Alam mo ang sulyap na patago at lalong palihim? Na 'pag hindi ka nakatingin ang titig sa'yo matalas? Pero 'pag humarap ka nakangiti?," aniya.

Panoorin ang kabuuan ng Kababalaghan Klasiks na 'Aswang' ng programang Magandang Gabi Bayan na binalikan ni Kabayan Noli de Castro.

