Single mom si Trina Canzada sa kanyang anak na si Mithi. Dating suki ng mga beauty pageant si Trina at naging model din sa mga event at digital ads.

Sa kabila ng mga hamon na kinahaharap, nananatili siyang matatag para sa anak na umaasa sa kanya.

Sabi niya: "Iba kasi 'yung dumating siya parang mafo-force ka na kailangan mo mag-mature na para mapalaki mo siya nang maayos. Kailangan mo ring ayusin 'yung sarili mo. Emotionally, physically, mentally."

Katulad ng maraming responsableng ina, mas inuuna ni Trina ang mga pangangailangan at kapakanan ng anak kaysa sarili.

Sa ngayon, nararanasan din ni Trina ang bubog ng maraming working moms -- nahahati ang atensyon niya sa negosyo at sa anak.

Kwento ni Trina: "Hands-on naman po ako as a mommy pero minsan kasi parang alam mo 'yung dalawang role 'yung ginagampanan ko sa bahay so parang siyempre nagwo-work din po ako."

Mahirap maging single mom at mas malaking hamon na pinagdadaanan niya ito sa harap ng mapanuring publiko.

"Ang naging motivation ko para mag-move forward is 'Ganito pa ba ako after a year?' So parang sabi ko, 'Of course, hindi.' So parang mas fresh na ako after a year, mas happy na ako. Iyon 'yung naging motivation ko na habang tumatagal, mas magiging okay ako at mas magiging okay pa ako."

Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po. (October 15, 2023)