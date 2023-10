Esterong puno ng basura dati, maaliwalas na park na ngayon sa Makati

Watch more on iWantTFC

Tila hindi na makilala ang Estero de Tripa de Gallina sa Barangay San Isidro, Makati City matapos itong ma-rehabilitate at maging park na ngayon.

Ito'y dahil noon ay umaalingasaw ang lugar na puno ng basura at informal settlers.

Pinasinayaan nitong Martes (Oktubre 17, 2023) ang bagong itsura ng naturang lugar matapos itong isailalim sa "Tripa de Gallina Neighborhoood Upgrading Project" kung saan pinangunahan ito ng ilang opisyal tulad ni MMDA Acting Chairman Atty. Don Artes, Usec. Avelino Tolentino III ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD), mga kinatawan ng World Bank, Makati City Vice Mayor Monique Yazmin Lagdameo, Pasay City Mayor Imelda Calixto-Rubiano at Barangay San Isidro Chairman Rolando “Duka” Alvarez.

Kung dati ay malalakaran ang estero dahil sa dami ng mga basura, ngayon ay malinis na ito at nai-relocate na rin sa Calauan, Laguna ang nasa 240 na informal settlers.

Ayon kay MMDA Acting Chairman Atty. Don Artes, ang World Bank ang nagbigay ng pondo para maisakatuparan ang proyekto.

Bahagi ito ng flood control project ng MMDA alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang Pasig River.

Ayon naman kay Makati City Vice Mayor Monique Yazmin Lagdameo, taong 2009 nang simulang i-relocate ng lokal na pamahalaan ang mga informal settlers.

May habang 881 meters ang Tripa de Gallina Linear Park at may lapad na anim na metro.

Ilan sa features ng nasabing pasyalan ay ang vegetable garden, playground, rainwater catchment tank, security outpost at iba pa.

Matatagpuan din rito ang iba't ibang klase ng mga naglalakihang puno gaya ng Narra, Balete, Sampalok at iba pa.

May habang pitong kilometro ang Estero de Tripa de Gallina na sumasakop sa mga lungsod ng Maynila, Makati at Pasay.

Ang pamunuan ng Barangay San Isidro ang mamahala sa bagong bukas na linear park para mapanatili ang kaayusan nito.

Plano na rin ng MMDA na maglagay ng mga linear park sa San Juan river kasabay ang pagtatayo ng sewerage treatment plant. — Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News