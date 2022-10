Watch more on iWantTFC

Tila araw-araw ay halloween sa tahanan ng horror figures collectors na sina Katrina Cruz at Torr Mercolita.

Kahit pa sa masayang okasyon gaya ng pasko, mga nakatatakot na gamit ang sasalubong pagpasok sa tahanan ni Cruz.

"Nag-start ako sa parang… kasi nauso 'yung time ng elementary 'di ba 'yung mga Ghostbusters? Doon ako nagsimula. Tapos nu'ng high school parang tumaas na 'yung interest ko. So, bumibili na ako ng mga horror masks. Kaya lang hindi ko siya napreserve kasi 'yun nga hindi ako marunong dati kung paano," kuwento niya sa KBYN.

Ang panonood noon ng mga nakatatakot na palabas sa telebisyon at pelikula kasama ang ina ang pumukaw sa interes ni Cruz na mangolekta ng mga bagay na nakapangingilabot para sa iba.

Lalo pa siyang nahilig nang siya mismo ay makaranas ng mga kakaibang pangitain.

"Nu'ng bata ako, nakakakita na rin ako. Nakarinig. Nakaramdam. Instead na matakot ako, na-curious ako kaya nauwi ako sa pagbuy ng books. Parang mas gusto kong malaman why and how. Ba't ganu'n? Bakit may mga nagpaparamdam? Part na rin siguro 'yun kung bakit naging, mas naging, napamahal sa akin 'yung pagcollect ng mga horror. Dahil sa mga previous na experiences din," ani Cruz.

Aabot na sa mahigit 100 piraso ang kaniyang priceless horror items na may kabuuang halaga na P100,000.00 na ngayon.

Bukod sa mga iconic horror movie characters, may iba’t ibang uri ng maskara rin si Mercolita na hango pa mula sa ibang bansa.

Mayroon siyang mga bungo, lumang manika, life-size kamatayan at zombie figures.

"Para sa akin kasi, sa mga ganito kasi parang nawawala 'yung pagod kapag nasa trabaho ka. Parang stress reliever ko na rin po siya eh. And then, hilig sa horror. Talagang matagal na eh. Fan na talaga ako ng mga horror before," pagbabahagi ni Mercolita.

Nasa P10,000 ang pinakamahal na item sa koleksyon niya.

Nahinto bilang janitor si Mercolita noong pandemya pero dahil sa pangongolekta ng horror figures, nakahanap siya ng oportunidad na magkaroon ng alternatibong pagkakakitaan.

"Ngayon, gumagawa na ako ng mga sarili kong gawa. Art na gawa sa manika. Like katulad po nito, 'yan yung mga gawa ko po," pagbabahagi niya sa KBYN ng ilan sa kaniyang mga obra.

Nasa P1,000 hanggang P2,000 ang halaga ng kaniyang mga custom-made scary dolls.

Sa mga kababayan natin na napapaisip sa kakaibigang hilig ng mga gaya nina Cruz at Mercolita, may paliwanag dito ang isang espesyalista.

"Usually ang personality trait ng mga tao na ito ay mataas sila sa tinatawag na thrill seeking behavior. 'Yung mga taong matataas ang thrill seeking behavior nila sila yung mga taong mahilig sila sa mga experiences na nakakaproduce ng feelings of excitement, challenge, or something that is risky," paglalahad ng clinical psychologist na si Novie Duquilla.

Hindi man tanggap ng iba, tuloy-tuloy pa rin sila dahil ang mahalaga ay may nabibigyan sila ng kasiyahan sa kanilang koleksyon.

"Kung talagang hobby mo talaga 'yun, actually kahit paisa-isa lang, dadami't dadami naman. And then du'n sa paggawa ng art, nasa sa puso naman nila 'yan eh. Kung sakaling 'yun talaga 'yung gusto nila, magagawa’t magagawa pa nila na maganda 'yung art nila," payo ni Mercolita sa mga nais maging horror figures collector.



