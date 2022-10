Watch more on iWantTFC

Halos 300 aso at 100 pusa ang kinakalinga ng The Pawssion Project, isang dog shelter sa Bulacan.

Produkto ang shelter na ito ng matinding awa sa mga asong nakatakda na sanang patayin sa isang dog pound.

Naaayon man sa batas ang proseso, hindi naman ito masikmura ng animal welfare advocate na si Malou Perez.

"'Yung San Jose pound po, need din pong, parang may 100 dogs po 'yatang naka-line up for PTS (Put to sleep) din po 'yun. Papatayin po. So ayun, siyempre po, hindi naman po lahat ma-a-adopt 'yung hundred dogs. Ayun po, parang doon na po na-ano si Ms. Malou na kailangan niya ma-save po 'yung mga aso na 'yun. Kaya 'yun po, doon po nag-start," pagdedetalye ni Rachel Cribello, Head Staff ng The Pawssion Project kay Kabayan Noli de Castro.

Ang ilan sa mga asong kanilang nasagip ay nag-aagaw buhay pa noon dahil sa kapabayaan at pananakit sa kanila.

Karamihan sa mga hayop ngayon ay malulusog na, habang ang iba naman ay nagpapagaling pa rin sa natamong sugat at karamdaman.

Lahat ng mga hayop sa The Pawssion Project ay kinakapon o kina-castrate para malimitahan na ang kanilang dami at maibigay lahat ng kanilang mga pangangailangan.

Sa pagkain pa lang ng kanilang mga alaga ay umuubos na sila ng P3,600 kada araw.

Nagpapasuweldo pa sila ngayon ng 10 tauhan na tagalinis, tagapagpakain at tagapagpaligo sa kanilang mga alaga.

May mga celebrity at kilalang indibidwal na rin ang nagpaabot ng suporta sa kanila dahil sa magandang hangarin nito.

Mala-dream vacation house naman na nasa tabi ng lawa ng Cavinti, Laguna ang animal shelter na itinayo ng animal advocate na si Carina Suarez.

"Ang gusto ko dito ay dito ko na lahat sila ilagay. 'Yung mga asong na-rescue, dito na lahat sila. Plano ko na magkaroon lahat ng kailangan nila dito, nandito 'yung vet clinic, may mga silungan sila dito, may malaki silang laruan sa tabi ng lake, puwede silang tumakbo takbo doon," pagbabahagi ni Suarez sa KBYN.

Anim na taon na ang nakararaan nang simulan niya ang kaniyang adbokasiya.

Aabot sa mahigit 100 aso ang nasa kaniyang shelter.

Aniya, sumasama lang siya dati sa mga animal rescue groups at nagbibigay-tulong sa mga pangangailangan sa mga rescue operation. Pero bandang huli ay ginawa na rin niya ito sa sarili niyang kakayahan.

"Na-witness ko kasi kung paano ginagawa. Nakita ko na hindi basta maka-responde dahil ang daming coordination, ang daming kailangang i-consider. Naisip ko, with the knowledge I garnered tsaka patuloy kong pinag-aaralan lahat ng aspect ng pagsalba sa mga aso, sabi ko, lalakad na lang ako nang sarili," kuwento niya.

Nang pumutok ang bulkang Taal sa Batangas noong 2020, si Suarez ang kauna-unahang rumesponde para i-rescue ang mga hayop doon.

Sa loob ng anim na taon niyang pagsalba ng mga aso sa kalsada, halos lahat ng sitwasyon ay na-engkwentro na niya. Mula sa simpleng pag- abandona hanggang sa makadurog-pusong kalagayan ng aso ay bukas-kamay niyang tinanggap at inalagaan.

"Lahat ginagawa ko to sustain my children. Gusto ko pagdating ng panahon, makumpleto na ito at sama-sama na kaming titira dito," ani Suarez.

RELATED LINKS: