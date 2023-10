Watch more on iWantTFC

Higit isang dekada nang street food vendor ang live-in partners na sina Arnold Matias at Cristina Iral.

"Since noong nasunugan kami around 2014 nagtitinda na po kami. 'Yung una po on and off kasi minsan wala ngang puhunan tapos minsan meron. May panahon po talaga na sobrang tumal pero may panahon din naman po na bumebenta rin po talaga," kuwento ni Cristina para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Nagsimula sila sa pagbebenta ng calamares at isaw hanggang sa umabot na sa halos 20 ang mga pagkain nilang "turo turo".

Si Arnold mismo ang namamalengke tuwing madaling araw ng kanilang mga paninda.

Dalawang sakay ang biyahe niya papunta sa palengke.

Kaya naman si Cristina, nang mabasa ang post ng My Puhunan na nagtatanong kung sino ang nais magkaroon ng bisikleta, agad siyang nagpost ng comment at nagbakasali na baka siya ang mapili ng programa.

"Talagang ang intensyon ko po talaga 'yung makatipid po talaga sa pamasahe 'yung asawa ko. Gumawa ako ng paraan na makapost sa inyo para po makatulong sa mister ko dahil malaki pong kabawasan talaga 'yung bike," pagdedetalye niya.

Dahil -ber months na, maagang naghandog ng pamasko ang My Puhunan sa tulong ng mag-asawang Sherwin at Aiko Grabillo na kabuhayan ang pagbebenta ng mga bisikleta at e-bike.

Panoorin ang naging sorpresa ng programa sa kanila dito lang sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

RELATED LINKS:

Watch more News on iWantTFC