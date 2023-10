Watch more on iWantTFC

Kumikita na ngayon ng milyon ang mag-asawang Sherwin at Aiko Grabillo sa pagbebenta ng mga bisikleta at e-bike sa Tondo, Maynila.

Teenager pa lamang sila noon nang mamulat sila sa pagnenegosyo na nagsimula sa Tatay ni Sherwin.

"'Yung sa una po si Papa po nag-o-online selling lang rin po siya sa amin po pinapa-deliver. Na-cu-curious na rin po kami may bumibili rin po pala ng mga piyesa ng bike kaya pinasok na rin po namin 'yung pag-o-online selling ng piyesa," kuwento ni Sherwin kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Pinagsasabay naman ni Aiko ang pagiging guro at pagbebenta ng mga piyesa ng bisikleta online.

Gamit ang hiram na bisikleta, minamaneho ito ni Sherwin habang naka-angkas sa kaniya ang noo'y girlfriend na si Aiko.

"Kaya po ako umaangkas sa kaniya para hindi po aalis 'yung customer na pagde-deliveran namin dahil nirereplyan ko po siya habang siya pumepedal," pagdedetalye niya.

Sinugalan nina Sherwin at Aiko ang pagnenegosyo.

Mula online, nagkaroon na sila ng sariling puwesto at unti-unti ring pinalago ang ibinebentang produkto.

Alamin ang naging sekreto ng mag-asawa para magtagumpay sa negosyo sa edad na 26 at 28 dito lang sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Busto.

