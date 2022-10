Watch more on iWantTFC

Kahit na masama ang panahon, walang nakapigil sa ilang mga biker sa Oriental Mindoro para sa magandang layunin na makalikom ng pera para makatulong sa mga kababayan nila na nangangailangan ng pampagamot.

Sinuong ng mga biker ang malakas na ulan sa pangunguna ng actor na si Gardo Versoza at tinahak ang mga daan sa bayan ng Pola, Oriental Mindoro para sa kanilang charity bike ride.

Lumahok ang nasa 100 bikers para masagip ang buhay ng dalawang linggo pa lamang na gulang na sanggol na babae.

Pampitong anak ni Cindy Reichelle Saure, ipinanganak ang sanggol na walang butas ang pwet at nangangailangan ng malaking halaga para mapa-opera.

May Stage 2 breast cancer naman si Jennlyn Villanueva, 35, at wala siyang ibang inaasahan lalo’t kasama sya sa natanggal sa benepisyaryo ng 4Ps.

Isa pa sa makakatanggap ng tulong ang dating municipal administrator ng Pola na si Ralph Rojas, lung cancer patient.

“Sa bike ride kumbaga kahit papaano, nailalayo natin sila sa masamang bisyo sa drugs and the same time nakakakapag-generate ng funds. So far ito ang pinaka-record na highest na nakapagraise ng funds at may bata pang ooperahan," ani Verzosa.

Nasa 250 na mga bikers ang lumahok sa charity bike ride.—Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News